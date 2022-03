Broek in Waterland heet vluchtelingen welkom met maaltijd in dorpshuis

In Broek in Waterland worden zo'n 44 Oekraïense Vluchtelingen opgevangen in tuinhuisjes. Vanavond kwam die groep bij elkaar in het dorpshuis van Broek in Waterland voor een welkomstmaaltijd, waar ook burgemeester Marian van der Weele aanwezig was. "Het is heel indrukwekkend", vertelde ze in Spitstijd op NH Radio.