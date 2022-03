Bewoners bijna op straat gezet: voormalig verzorgingshuis voor opvang vluchtelingen

Bij de 12 bewoners van het voormalige verzorgingshuis De Meermin in Edam zit de schrik er goed in. Begin deze week kregen ze een brief dat er in hun pand opvang komt voor de Oekraïense vluchtelingen. Zij zitten er anti-kraak en zouden weg moeten. Waar naartoe was niet duidelijk. Ze kunnen ook nergens anders heen, want ze zitten niet voor niks anti-kraak. Dit is het enige dat ze kunnen betalen.