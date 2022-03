Haarlemmermeer regelt honderden opvangplekken in hotels en leegstaande panden

Haarlemmermeer gaat bijna 600 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in hotels en leegstaande panden. Dat maakte burgemeester Marianne Schuurmans zojuist bekend tijdens de gemeenteraad. Aan het eind van deze week hebben in ieder geval al honderd vluchtelingen een (hotel)dak boven hun hoofd.

"Er zijn verschillende hotels die willen meewerken aan de opvang van vluchtelingen", vertelt Schuurmans. Het onderbrengen van vluchtelingen in hotels is maar voor een korte duur. De burgemeester vertelt namelijk dat de gemeente kijkt naar leegstaande panden om de in totaal 572 vluchtelingen die Haarlemmermeer opvangt, onderdak te bieden.

"Op die manier hebben ze de komende tijd bed, bad en brood in onze gemeente", aldus Schuurmans. De burgemeester is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en vertelt dat er goed contact is met de andere acht gemeenten binnen de regio. Zo wordt er volgens haar in Haarlem een sporthal gereed gemaakt waar een flink aantal meteen ondergebracht kan worden.

Leegstaande kantoorpanden kunnen gaan dienen als oplossing voor de lange termijn. De burgemeester geeft aan dat de aanleg van aparte units ervoor kan zorgen dat de families privacy hebben. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de vluchtelingen zich in kunnen schrijven in de gemeente.