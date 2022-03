Amsterdam NL V Buurtbewoners Kolenkitbuurt voeren actie tegen ratten: "Ratten zo groot als katten"

Bewoners van de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West zijn klaar met de ratten in hun buurt. Ze besluiten het heft in eigen hand te nemen en plaatsen 125 bordjes met leuzen als: 'We zijn het zat, de rat' en 'leg ratten niet in de watten'. Het verspreiden van de bordjes door de buurt moeten zorgen voor meer bewustzijn bij bewoners over het afval dat ze op straat gooien.

Fouad Lakbir is initiatiefnemer van de actie en vindt dat er, ondanks de inspanningen van de gemeente, iets gedaan moet worden aan de rattenoverlast. "Het krioelt hier van de ratten. We denken dat het te maken heeft met hoe we omgaan met afval in de buurt en we hebben zoiets van: dat moeten we oplossen!" De bewoners van de Kolenkit bedachten daarom een bijzondere actie door middel van het plaatsen van gele bordjes. "We hopen mensen te triggeren", aldus Fouad.

Quote "Je ziet ze overdag ook wel hoor, niet alleen maar 's nachts" Buurtbewoner Kolenkitbuurt

De bewoners geven aan dat de ratten vooral afkomen op het afval dat de buurtbewoners laten slingeren. Het afval ligt niet zozeer op straat maar vooral in de bosjes vertelt een buurtbewoner. "Ze graven daar hun graven en daar wonen ze in." Ook vertelt hij dat de ratten steeds brutaler zijn geworden: "Je ziet ze overdag ook wel hoor, niet alleen maar 's nachts." Een andere buurtbewoner vertelt dat er van alles op straat te vinden is en dat het volgens haar niet alleen het afval van de Kolenkitbewoners zijn: "Er komen ook mensen uit andere buurten die hun afval neerzetten en vervolgens rijden ze weg."

Maatregelen Overlast door ratten is al langer een probleem in Amsterdam. De afgelopen jaren is het aantal meldingen van rattenoverlast flink gestegen. De gemeente heeft de laatste jaren maatregelen genomen tegen de plaag. Zo is er in heel Amsterdam een voederverbod ingesteld om de overlast van ongedierte tegen te gaan.