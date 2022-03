'Mister Beverwijk' doet niet meer mee aan verkiezingen, maar is strijdbaarder dan ooit

De verloedering van sommige straten in het centrum stoort rechtgeaarde Beverwijkers. Het ergst is de Kloosterstraat er aan toe. Dichtgetimmerde ramen, met zwerfvuil bezaaide portieken, slecht onderhouden panden waar tientallen arbeidsmigranten wonen en een braakliggend stuk grond waar ooit het oudste huisje van Beverwijk stond (1592), wekken ergernis.

Co Backer was jaren actief in de plaatselijke politiek voor Gemeentebelangen Beverwijk. Talloze wethouders zag hij komen en gaan. Maar voor de komende verkiezingen is zijn naam op geen enkele lijst terug te vinden. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkelingen in 'zijn' stad hem onberoerd laten. Sterker, hij is nog net zo betrokken en strijdt tegen de verloedering. tekst gaat verder onder de video

Kloosterstraat. Foto NH Nieuws/Fred Segaar - NH Nieuws

Hij geeft toe dat het niet overal zo is, dat de Breestraat bijvoorbeeld is opgeknapt. Maar toch. Backer: "Ik maak twee keer per dag een rondje door de stad en dan valt de verpaupering me op. Als je ziet hoe de Kloosterstraat er aan toe is! Het is schandelijk. Zo ga je niet met de stad niet om." Het valt Backer op dat hij in deze straat, de afgelopen maanden meerdere keren toneel van schiet- en steekincidenten, nauwelijks nog Nederlands wordt gesproken. "Ik heb helemaal niks tegen de Oost-Europese werknemers die hier wonen. Het zijn geweldig harde werkers, maar Beverwijk is er zo langzamerhand mee verzadigd. Dat is niet goed. Voor die mensen zelf ook niet trouwens. Ze wonen soms met achttien man in een huis. Dat kan je ze toch niet aandoen?"

Vrij! Beverwijk: "Voer verhuurdersvergunning in" Kelly Uiterwijk, lijsttrekker van Vrij! Beverwijk, ziet twee oplossingen voor het probleem van verloedering en leegstand. "Eén is de invoering van een verhuurdersvergunning. Dan kan de gemeente eisen stellen aan de verhuurder wanneer hij mag verhuren. Dan kan de gemeente eisen dat hij zijn pand goed onderhoudt en er niet te veel mensen in onderbrengt. In Rotterdam hebben ze al succes met dat beleid." "Tweede mogelijkheid om dit probleem aan te pakken is het invoeren van een leegstandsverordening. Als een pand langer dan zes maanden leeg staat, kan de gemeente opleggen dat dat pand weer verhuurd wordt. De gemeente kan dan een huurder voordragen. Zo kan je de leegstand en verpaupering in Beverwijk aanpakken."

Gevraagd naar de oorzaak, zegt Backer dat hij betrokkenheid mist bij de huidige beleidsbepalers. "Anders laat je het toch niet zo verloederen? Het gaat me echt aan het hart. Er zaten hier vroeger prachtige winkeltjes. Ik vraag me af of het college dat eigenlijk wel weet. Ik mis soms het historisch besef. Het is toch vreselijk dat je tegen dichtgetimmerde ramen moet aankijken? Ik schaam me voor mijn stad."

NH Nieuws/Fred Segaar. Bouwen in de Breestraat

Op andere plaatsen in de stad heeft het gemeentebestuur grote plannen met huizenbouw. Zo is het de bedoeling dat in de zogeheten spoorzone binnen 25 jaar tienduizend woningen worden gebouwd. "Mooie plannen", zegt Backer. "Maar er is nog geen paal de grond in. Ik zou willen zeggen: begin eerst eens met opknappen van de Kloosterstraat, maak het daar weer leefbaar."

'Nieuwe eigenaar panden Kloosterstraat, dat biedt hoop ' Serge Ferraro, lijsttrekker van de VVD, meldt dat de toekomst van de Kloosterstraat er beter uitziet nu een groot aantal panden, eigendom van een Beverwijkse makelaar, is verkocht. "Dat is een goeie zaak. We hebben hoop dat de panden dan worden opgeknapt." Wie de nieuwe eigenaar is en welke ideeën hij heeft over de ontwikkeling, is niet bekend. Ferraro ziet sowieso een zonnige toekomst voor het centrum. "Heus, in de Kloosterstraat moet nog veel gebeuren. Maar we hebben er de afgelopen tijd hard aan gewerkt, onder meer met het plaatsen van camera's, meer controles en het tegengaan van illegaliteit. We zij er nog niet, maar ik zie sterke verbetering, ook op andere plaatsen." "Als ik bijvoorbeeld kijk naar wat we de afgelopen jaren in de Breestraat hebben gedaan: we hebben de leegstand daar teruggebracht van 25 procent naar op dit moment 10, 12 procent. Dat is een absolute verbetering, zeker als je bedenkt dat dat is gebeurd in tijden van corona. Het ziet er een stuk beter uit."