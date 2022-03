Voormalig gemeentehuis Medemblik klaargestoomd voor opvang: "Ze zijn van harte welkom"

Het gebouw aan de Korteling in Midwoud biedt onderdak aan verschillende bedrijven. De huisarts, tandarts, fysiotherapie en ook de muziekschool kunnen binnenkort wellicht nieuwe buren begroeten. De eigenaren van het pand – Erik en Barbara Burggraaf – zijn druk bezig om samen met een aannemer twee appartementen klaar te stomen.

De ruimte die tot voor kort dienst deed voor een bedrijf gespecialiseerd in ooglidcorrecties, wordt grondig aangepakt. Bestemd voor Oekraïeners die op de vlucht zijn voor de oorlog.

Bijzondere daad

Een bijzondere daad van het Midwouder stel, al nuanceren ze dat zelf. "We zaten naar de televisie te kijken en dachten: 'goh, we hebben we ruimte. We melden ons aan'." Hiermee zijn ze één van de in totaal 21 aanmeldingen die de initiatiefnemers in de gemeente Medemblik ontvingen. "Heel mooi", vindt Barbara. "Hier zouden acht mensen kunnen wonen, denk ik. Verspreid over de twee appartementen. We helpen hiermee mensen die hulp kunnen gebruiken en kunnen het later weer verhuren als kantoorruimte."