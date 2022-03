BUCH bereidt zich voor op opvang van 300 Oekraïners, hulp van inwoners welkom

Volgens de BUCH-gemeenten hebben al veel mensen huizen, vakantiehuizen of slaapkamers aangeboden, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Wie onderdak wil aanbieden kan contact opnemen met meerdere organisaties. Zo is er Take Care BnB, dat samenwerkt met het Centraal Orgaan voor Asielopvang (COA).

Verder zijn er Host 4 Ukraine, Shelter 4 ua, Room For Ukraine en Mapahelp.