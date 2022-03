Enkhuizer burgerinitiatief om warmtenet aan te leggen, krijgt ruim vier miljoen euro

De Enkhuizer wijk is aangewezen als 'proeftuin' voor aardgasvrij wonen in Enkhuizen en krijgt geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de gemeente, die ook aanvrager is van de subsidie. "Dit is een fantastische ontwikkeling", zegt wethouder Esther Heutink trots, die de subsidie markeert als een bijzondere mijlpaal voor het project.

"Het is prachtig om te zien hoe ver je uiteindelijk kunt komen met een eerste idee. Een kleine groep bewoners begint ergens aan, ze durven ervoor te gaan en kijk wat het nu gebracht heeft", gaat zij verder.

Plannen

De focus ligt op de wijk die grenst aan de Gouw, Kweekval, Sebastiaan Centenweg, Melkbon en Berrie. Dankzij de warmte uit bloembollen, afkomstig van bloembollenbedrijf Karel Bolbloemen B.V. in Bovenkarspel, en water uit de aangrenzende sloot, kunnen bijna 300 huishoudens verwarmd worden. "Ook een kerk, sportcentrum en tennisclub kunnen aangesloten worden. We moeten dus nog flink aan de bak", vindt voorzitter Ad Verhage van Buurtwarmte Enkhuizen.

Eerder deze maand werd al bekend dat provincie Noord-Holland een bedrag van 200.000 euro toekent aan dit project voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Het bedrag dat PAW neerlegt, wordt gebruikt voor de uitvoeringskosten. Met deze subsidie worden onder andere de installatie voor de warmte-uitwisseling en de distributie van de warmte, het warmtenet en de huisaansluitingen gerealiseerd.

85 leden

Zo’n anderhalf jaar is Verhage nu bezig met dit project, dat inmiddels 85 leden telt. Het streven is om het project in twee jaar te realiseren. "Mochten er geen belemmeringen plaatsvinden", vult hij dan ook aan. "Er moet nog een tracé vastgesteld worden, waarin bepaald wordt hoe de leidingen in de wijk moeten gaan liggen."