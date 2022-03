Man die werd aangereden in Hilversum overleden aan verwondingen

De botsing op de Diependaalselaan in Hilversum heeft gisteravond het leven gekost aan een 63-jarige man. Dat meldt de politie vandaag.

Het gaat om een fietser - geen voetganger, zoals eerder werd vermeld - die de Diependaalselaan overstak in Hilversum. De man werd geschept door een bezorgauto van een pizzakoerierdienst.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de traumahelikopter. Het slachtoffer werd gereanimeerd en vervoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. De politie kan nog niet melden of de bestuurder van de pizzabezorgauto is aangehouden in verband met het lopende onderzoek.