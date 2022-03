Ark van Noach mag twee weken langer blijven liggen in Huizer haven

Het Bijbelverhalenschip dat al sinds november in de haven van Huizen ligt aangemeerd, mag twee weken langer blijven liggen. Op 31 maart moet het museum op de boot nu uitvaren, waar dat eerst 15 maart was. "We merken dat Huizers nu de boot pas goed kunnen vinden", vertelt eigenaar Aad Peters.

NH Nieuws / Mark Arents

Door de coronamaatregelen kon het museum de eerste maanden in Huizen eigenlijk niet open. "Nu de maatregelen al even zijn verdwenen merken we dat mensen langzaam uit hun winterslaap komen. Het wordt nu pas leuk druk", aldus Peters. "Het is natuurlijk een waanzinnig mooie ligplaats en de gemeente Huizen heeft tot nu toe altijd fijn meegewerkt." Langer dan eind maart kan de boot alleen niet blijven liggen. De haven wordt dan weer door toeristische boten gevuld. Zo moet ook de boot met vluchtelingen per 31 maart uitvaren.

Volgende ligplaats Een definitieve nieuwe plek voor het museum is nog niet gevonden. "Dat kan in het buitenland zijn, maar ook op een plek in de buurt. We hebben meerdere opties en zijn volop in gesprek."