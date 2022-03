Dijk en Waard vangt 217 Oekraïners op in Transferiumgebouw

Binnen twee weken worden 109 Oekraïners opgevangen in het Transferiumgebouw in Heerhugowaard. Dat heeft de gemeente Dijk en Waard bekendgemaakt. Binnen zes weken zouden nog eens 108 Oekraïners tijdelijke huisvesting moeten krijgen in het gebouw aan De Vork. Directe omwonenden zijn woensdag geïnformeerd.

Het college heeft besloten om een groot gedeelte van het Transferiumgebouw in te huren voor het huisvesten van vluchtelingen. Naar verwachting zal het gebouw binnen maximaal twee weken beschikbaar zijn voor de opvang.

''De eigenaar van het pand wil dat de vluchtelingen er uiterlijk eind december uit zijn", vertelt Rehwinkel. Mocht langer verblijf nodig zijn, dan wordt gekeken of de huur toch kan worden verlengd. Kan dat niet, dan gaan we kijken voor een nieuwe locatie.''

Weinig duidelijk

Dijk en Waard is door de veiligheidsregio ook gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid om meer mensen op te vangen. Door de gemeente wordt nu gewerkt aan de coördinatie van de vluchtelingenstroom. Zo komt er een loket in het gemeentehuis, een balie in de Parelhof en wordt er gekeken naar meer mogelijkheden om loketten voor Oekraïners te openen.

Volgens de waarnemend burgemeester is er 'nog weinig duidelijk over deze situatie'. '"Voor ons is nu de taak om het zo goed mogelijk in te richten. We krijgen uiteindelijk wel een vergoeding van het Rijk, maar hoeveel geld en wanneer is nog onduidelijk.''