De Kinderen van de Koorschool: er is meer dan zingen alleen

Via Cato, Joona en Lodewijk leren we de Koorschool in Haarlem iedere aflevering een beetje beter kennen. We volgen de leerlingen bij wat ze meemaken. Niet bij de gewone vakken, want die zijn voor alle basisscholen hetzelfde, maar bij muziekles. Die neemt juist een bijzondere plaats in op hun school.

In aflevering drie maken we mee hoe het slecht met Lodewijk afloopt bij Levend Stratego. Na veel repeteren en buitenspelen komt er aan het repetitieweekend een einde en gaan de kinderen weer naar huis. Voorspeelavond Iets nieuws dient zich aan: de voorspeelavond! Op die avond kunnen de kinderen van de Koorschool het talent laten horen dat ze hebben voor het bespelen van een instrument. Cato oefent een stuk op haar viool en Lodewijk kan niet wachten om de muziek van zijn held Mozart te spelen. En Joona; die kiest repertoire dat ze normaal op school niet zingen... Een Koorschool. Er zijn er maar twee van in Nederland en die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt hier dagelijks basisonderwijs gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat dat voor kinderen zijn en wat ze meemaken op school: dat zien we in de documentaireserie "De Kinderen van de Koorschool".