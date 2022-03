Bloemendalers willen dat gemeente zich transparanter opstelt, maar hoe?

In het gemeentehuis gingen GroenLinks, Liberaal Bloemendaal, PvdA en D66 in debat over dit hete hangijzer. Uit het onderzoek blijkt dat veel Bloemendalers de lokale politiek wel echt belangrijk vinden, maar dat het vertrouwen op dit moment niet echt groot is. Zo vindt een meerderheid van de geënquêteerden dat het gemeentebestuur niet altijd even goed en volledig communiceert over besluiten richting de burgers. Lokale politici zouden ook meer het contact moeten zoeken met de inwoners en beter moeten luisteren naar hun wensen.

Aan tafel en digitale polls

In het centrum van Overveen hebben mensen wel een idee over hoe inwoners en politiek beter kunnen gaan samenwerken. "We moeten zoveel mogelijk aan tafel gaan zitten met elkaar. Er is bijvoorbeeld veel gedoe over de komst van statushouders. Ik zou het fijn vinden als daar een gesprek over op gang komt. En dat we die mensen verwelkomen en daar dan ook mee om tafel gaan zitten", aldus een mevrouw.

Een Bloemendaler heeft een andere suggestie. "Online stemmingen houden en dat in alle openheid. Zodat alle burgers de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken over onderwerpen."

Stoppen met het Gemeenteblad, maar ook niet alles digitaliseren

Herbert Faber van GroenLinks vindt dat de gemeente moet stoppen met het publiceren van besluiten via het Gemeenteblad, omdat inwoners dat toch niet zouden lezen. Het gevolg is dat mensen daardoor vaak ineens 'verrast' worden. "Als je iets gaat doen als gemeente, dan moet je dat heel vroeg kenbaar maken. Activeer de mensen, zet het op internet. Of misschien zelfs via een lokaal 'alert' op smartphones."

Als de Bloemendalers er eenmaal van op de hoogte zijn gesteld, pleit Faber ervoor om de onderwerpen vervolgens gezamenlijk in zaaltjes of online te bespreken. Het besluit volgt dan later.

