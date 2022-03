Verbod houdt Naarder vestinggrachten nog dicht voor zwemmers, wel gesprek over zwembad

Volgens burgemeester Han ter Heegde zijn niet alleen de onontplofte explosieven het probleem, maar ook het feit dat het water op veel plekken ondiep is en er onder meer fietsen en andere spullen op de bodem kunnen liggen. Zwemmen is een te groot risico, aldus de burgemeester. "Als er iemand inspringt en een dwarslaesie oploopt wordt er naar ons gekeken, want we weten van de gevaren", aldus de burgemeester.

De burgemeester geeft daarnaast aan dat gemeente er zelf verder weinig aan kan doen: de vestingwerken zijn eigendom van de Stichting Monumentenbezit, de gemeente kan de stichting niet dwingen om wat aan de situatie doen.

Natuurzwembad

Toch staat de deur voor Naarder zwemmers nog wel een beetje op een kier. De burgemeester bood aan te kijken om het 'natuurzwembad' dat vele jaren geleden in het water van de vesting lag in ere te herstellen.

De burgemeester zegt daarover te praten met Monumentenbezit.