'Dope man!' Schagen waagt zich aan street art met kleurrijke muurschilderingen

"Wow, mooi man!" De eerste reacties van voorbijgangers zijn vooral positief tijdens de werkzaamheden van street artkunstenaar Ard Doko. Bij het cultuurhuis werkt hij aan een metershoog portret. Doko: "Het is een verwijzing naar het schminken op kinderfeestjes. Ik ben vooral in coronatijd op zoek gegaan naar het kind in mijzelf. Veel mensen zijn de afgelopen jaren vastgelopen. Ik word gelukkig van kinderachtige dingen."

De kunstenaars klopten drie jaar geleden al met hun ideeën aan bij de gemeente. Via streetart organisatie Writer's Block willen zij de stad wat kleurrijker achterlaten. Doko: "Heel veel mensen begrijpen deze kunstvorm niet, maar Nederland is een pionier geweest in de street art. We haalden jonge Amerikaanse kunstenaars naar Nederland. Nu willen we die positie weer een beetje terughalen."

'Dope man!'

Omdat er markt is, moet Ard Doko noodgedwongen even stoppen, omdat de hoogwerker te veel overlast geeft. "Dope man!", roept een jongen die even is stil blijven staan. Doko: "Ik woon in de buurt, maar het is de eerste keer in twaalf jaar dat ik in Schagen wat mag doen. Ik heb in Amerika een street artfestival georganiseerd en al eerder in Den Helder muurschilderingen gemaakt samen met nationale en internationale kunstenaars. Ze trekken veel bezoekers is al gebleken. Het is ook goed voor de ondernemers. Als het eenmaal loopt, maken mensen er echt een dagje van."

De kunstenaars Ard Doko en Bob Timmer zijn deze week nog op het Cultuurhuis aan het werk. Komende maandag als het eerste werk worden onthuld, start het laatste werk in uitvoering door Tymon de Laat aan Noord 36.