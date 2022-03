Houten palen doorboren voorruit na ongeluk, automobilist naar ziekenhuis

Een automobilist is vannacht op de 's-Gravelandse Loodijk (N236) gewond geraakt na een ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur en belandde in de berm, waarbij onder meer twee houten palen de voorruit van de auto doorboorden.

Een automobilist reed in de richting van Ankeveen en verloor waarschijnlijk in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte daarbij van de weg. De auto belandde in de berm en botste tegen enkele palen van een hek.

Twee van de houten palen doorboorden de voorruit. De bestuurder werd net niet geraakt door de palen, maar raakte wel gewond door het ongeluk.

Naar ziekenhuis

Toegesnelde hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, hebben het slachtoffer uit het autowrak bevrijd. De bestuurder werd daarna onder begeleiding van een traume-arts naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend,

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.