Houten palen doorboren voorruit automobilist, bestuurder net gemist

Rond 01.00 uur vannacht belandde een automobilist in de berm op de Loodijk (N236) in 's Graveland nadat de bestuurder de macht verloor over het stuur. Twee houten palen doorboorden de voorruit.

Een automobilist reed in de richting van Ankeveen en verloor waarschijnlijk in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte daarbij van de weg. In de berm reed de auto enkele palen van een hek uit de grond en kwam tegen een boom tot stilstand.

Twee van de houten palen doorboorden de voorruit, maar hebben de bestuurder op een haar na gemist. Toegesnelde hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, hebben het slachtoffer uit het autowrak bevrijd waarna de bestuurder onder begeleiding van een trauma-arts naar het AMC is overgebracht.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.