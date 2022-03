"Bekladding maakt leden Russische kerk bang en onzeker"

Dat vertelt Pieter Quint, die ook lid is van de Russisch-orthodoxe kerk. "Voor mij persoonlijk is het heel onbelangrijk. Het is gewoon verf tegen een muur of deur. Maar voor mensen hier, voor leden in de kerk, is het toch beangstigend. Dat die agressie die nu in Oekraïne plaatsvindt ook hier opeens komt. Dat maakt ze bang en onzeker."

Een buurtbewoner benadrukt dat de leden van de kerk niks met het conflict te maken hebben. "Ze zijn zelf de mensen die ook familie en kennissen daar hebben. Ze hebben het zelf ook heel moeilijk. Ik zie ook inderdaad heel veel emoties bij mensen die hier komen. Die dan hulp of troost zoeken bij mensen in de kerk."

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de kerk besloten om de diensten van komende woensdag, donderdag en vrijdag te annuleren.