Na miljoenenvondst opgepakte Serviër was 'totaal onaardige man'

Buurtbewoners en ondernemers op de Egelantiersgracht zijn onder de indruk van de vondst van vijf miljoen euro cash. Het geld werd door de politie gevonden in een woning in de straat.

"Het is natuurlijk een krankzinnig bedrag", zegt een winkelier. "Iedereen heeft last van de crisis en dan ligt daar gewoon vijf miljoen. Het is natuurlijk best wel veel geld."

Sigaretten

Een buurtbewoner zegt dat hij een aantal keer wel iemand heeft zien lopen bij de woning. "Het was een beetje een mafkees. Ik werk hier toevallig. Die schoot weleens sigaretten naar ons. Een totaal onaardige man. Maar voor de rest kende ik hem niet."

Vrienden van de bewoner zagen hem gearresteerd worden. "Ik hoorde dat hij van zijn fiets werd getrokken. En meteen in de boeien werd geslagen. Hier stond een undercoverauto die hem aan het opwachten was. Ja. Bizar."

Drugs

Het geld werd donderdag door agenten aangetroffen. De politie liet vandaag weten dat het vermoedelijk om een stash house ging. Er lagen ook tientallen kilo's drugs en een vuurwapen.

De opgepakte man, een 40-jarige Serviër, is op dinsdag 8 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. De politie doet nog verder onderzoek.