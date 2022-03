OM vervolgt oud-Ajacied Promes voor poging tot moord

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 30-jarige oud-Ajacied Quincy Promes voor poging moord. Dat gebeurt na een verzoek van de advocaat van het slachtoffer. De advocaat van Promes had daar geen bezwaar tegen.

De advocaat van het slachtoffer, de neef van Promes, had een klacht ingediend bij het gerechtshof om de extra verdenking toe te voegen. Door die klacht leek het er eerst op dat de rechtszaak uitgesteld moest worden, omdat het gerechtshof geen beslissing kon nemen voor 31 maart.

Snelheid procedure

"Naar aanleiding van dit bericht is het OM benaderd door de advocaat van de verdachte, die voorstelde de tenlastelegging aan te passen naar de wens van de advocaat van het slachtoffer en de tenlastelegging dus uit te breiden met poging moord", laat het OM weten. "Dat zou de snelheid van de procedure ten goede kunnen komen."

Het lijkt er hierdoor op dat de rechtszaak toch op 31 maart kan plaatsvinden en dus niet uitgesteld hoeft te worden. Wel zegt het OM tegelijkertijd niet vooruit te willen lopen op een definitief standpunt tijdens die zitting. "Tijdens de inhoudelijke behandeling zal de officier van justitie zoals gebruikelijk dit standpunt pas innemen.

Telefoongesprekken

Gisteren meldde Nieuwsuur dat Promes in meerdere afgetapte telefoongesprekken over de steekpartij, die plaatsvond tijdens een familiefeest in Abcoude, zou hebben gesproken. "Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten", zou hij bijvoorbeeld hebben gezegd.