Minima krijgen deze maand 200 euro compensatie voor stijgende energiekosten

In december werd de regeling al bekend, maar de gemeente keert versneld uit. "Energiearmoede is een groeiend probleem en door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen verder stijgen", stelt wethouder Marjolein Moorman (Armoede). "Dit heeft ingrijpende gevolgen voor Amsterdammers met een smalle beurs, en daarom moet er zo snel mogelijk aanvullende landelijke compensatie komen."

Naast de zestigduizend huishoudens die de energietoeslag zullen ontvangen, zijn er zo’n 22.000 huishoudens die ook aanspraak kunnen maken op deze regeling. De gemeente gaat deze groep om hun bankrekeningnummer vragen, zodat de compensatie ook aan hen uitgekeerd kan worden.

Ook zegt de gemeente op zoek naar minima die nu nog niet in beeld bij de gemeente zijn, maar mogelijk ook in aanmerking komen voor compensatie van energiekosten.