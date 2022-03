Scholen aan Zee overweegt te verhuizen naar de Spoorweghaven in Den Helder

Brede scholengemeenschap Scholen aan Zee, dat mavo-, havo- en vwo-onderwijs aanbiedt in Den Helder, overweegt om te verhuizen van de Drs. F. Bijlweg naar de Spoorweghaven, nabij de Ruyghweg in het Westoevergebied. Dit voorjaar wordt onderzocht of dit financieel haalbaar is voor de school en wat voor gevolgen de verhuizing heeft op bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Het onderzoek moet uiterlijk op 1 juni zijn afgerond.

Alle Helderse middelbare scholen fuseerden in 2007 tot één scholengemeenschap, Scholen aan Zee. Maar de school beschikt over enkele verouderde schoolgebouwen en bovendien loopt het leerlingaantal terug. Daarom is besloten om de overstap te maken naar een (ver)brede scholengemeenschap waarbij 'één team, één school, één gedachte' het motto is.

"Scholen aan Zee wil zich verbinden met de stad en wat is er mooier dan de school te positioneren in de directe nabijheid van water en de zee", zo zegt de gemeente Den Helder. "Bovendien is het een uitgelezen kans om Den Helder en het onderwijs onderscheidend te profileren in de traditie van de vele stedenbouwkundige verbeteringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Voor de gemeente is het bovendien een kans om de locatie van Scholen aan Zee aan de Drs. F. Bijlweg vrij te maken voor andere ontwikkelingen."

Drie locaties

In november vertelde bestuursvoorzitter Reinier de Voogd van Scholen aan Zee aan het Noordhollands Dagblad nog dat er drie locaties in beeld waren. Naast de Spoorweghaven zou het gaan om nieuwbouw in het gebied langs de Linie aan de Sportlaan en (ver)bouwen op de huidige plek aan de Drs. F. Bijlweg. Hij gaf toen al aan dat de optie aan de Spoorweghaven het eerst wordt onderzocht. Nu is het haalbaarheidsonderzoek dus officieel gestart.

De onderbouwlocatie in Julianadorp blijft bestaan. De Voogd sloot in november niet uit dat het dorp over tien, twintig jaar wellicht wel haar eigen middelbare school heeft gezien de inwonersgroei.