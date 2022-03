Petitie 'Purmer Industrievrij' al bijna 700 keer ondertekend: polder moet groen blijven

De weidevogels zijn weer in groten getale neergestreken in de polder. Wandelaars lopen in ferme pas over de dijk en een groepje wielrenners raast voorbij. Een greep uit de activiteiten in de Purmer bij Edam op een willekeurige ochtend. De gemeente wil er een industrieterrein van maken, maar de bewoners zijn in verzet gekomen met een petitie. De teller staat na enkele dagen al op 692 handtekeningen.

Maartje Bakker en fotograaf Marianne Jonkman maken zich sterk voor een groene polder. "Er is ook geen onderzoek gedaan of er wel behoefte is aan industrie", vertelt Maartje. "Iets verderop in Purmerend is trouwens nog plek genoeg voor bedrijven". Maar dat is geen grondgebied van Edam en de gemeente wil de bedrijven op de Julianaweg in Volendam naar hun stuk polder verplaatsen. En de vrijgekomen ruimte in Volendam gebruiken voor woningbouw.

"Het zou doodzonde zijn", zegt Marianne die veel fotografeert in de Purmer. "Vanuit de Purmer heb je ook prachtig zicht op het historische Edam. Dat ben je dan kwijt als je het hier vol zet met hoge industriële panden." En het is een ramp voor al vogels met de polder als biotoop. "Zo is er verderop een uilentoren. Prachtig gewoon."