Bouw van 34 appartementen op plek van De Oude Beurs begint half jaar later dan plan

De bouw van de 34 appartementen die komen op de plek van de voormalige poptempel De Oude Beurs, aan de Brugstraat in Middenmeer, begint in het derde kwartaal van dit jaar. Dat laat de gemeente Hollands Kroon weten. De nieuwe streefdatum is daarmee een half jaar later dan in oktober nog werd aangegeven .

De nieuwe woningen worden gebouwd in de stijl van het voormalig hotel Smit, dat ooit ook op die locatie stond. "Ik ben blij dat er op deze locatie nieuwe woningen komen", vindt wethouder Theo Groot. "Na al die jaren leegstand van De Oude Beurs, is het een enorme opknapper voor het dorp. De bouw van deze kleine en grotere koopwoningen draagt bij aan de woningnood. En alhoewel het nog even duurt voordat er daadwerkelijk gewoond kan worden, is het voor de inwoners van Middenmeer een goed vooruitzicht."

Glorieperiode

Uitgaanscentrum De Oude Beurs kende in de jaren '80 en '90 zijn glorieperiode: de grootste Nederlandse - en zelfs internationale - artiesten trokken naar de Brugstraat in Middenmeer. Zo betraden onder meer de Golden Earring, De Dijk en Marco Borsato het podium van de 'poptempel van het noorden'. Maar ook Fleetwood Mac en Chuck Berry kwamen langs en in 1988 wist de organisatie Fats Domino te regelen.

In mei 2020 werd het pand gesloopt na jaren te hebben leeggestaan. Er zou nog een laatste reünie zijn, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Het feest zou er nooit komen.

