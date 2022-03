Leerlingen SG De Dijk halen geld op voor Oekraïne: "Fijn om iets te kunnen doen"

Verdeeld over twintig klassen haalden 368 leerlingen van middelbare school SG De Dijk uit Medemblik vandaag geld op voor de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne. Ruim 2000 euro om precies te zijn.

Leerlingen zijn goed op de hoogte van de oorlog - Tom de Vos

Het streefbedrag van 2025 euro is niet toevallig gekozen. Het is precies de afstand van de middelbare school tot aan Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De leerlingen van SG De Dijk hebben de optie om vijf kilometer te wandelen of tien kilometer te fietsen. De school heeft de actie gekoppeld aan GIRO 555. Inmiddels is het streefbedrag al bereikt.

SG De Dijk haalt geld op voor Oekraïne - NH Nieuws

Jonas (13) is één van de leerlingen die vandaag tien kilometer fietst, om zo geld op te halen voor Oekraïne. Hij krijgt veel mee van de oorlog, omdat zijn vader in de tulpen handelt en enkele klanten van zijn bedrijf in Oekraïne wonen. "Het is gewoon bizar hoe dat gebeurd daar", vindt Jonas.

Quote "Mensen worden gewoon kapot geschoten en raketten worden van afstand gevuurd. Het moet gewoon niet gebeuren" Jonas (13), leerling

"Mensen worden gewoon kapot geschoten en raketten worden van afstand gevuurd. Het moet gewoon niet gebeuren." Ook leerlinge Abiir (14) is dagelijks bezig met de oorlog die zich in een ander land afspeelt. Ze vindt dat Oekraïners zo snel mogelijk naar Nederland moeten worden gehaald. "Het voelt fijn om op deze manier iets voor ze te kunnen doen."