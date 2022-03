KLM door het stof na eigen onderzoek: personeel heeft blootgestaan aan chroom-6

De overheid bepaalt in welke mate het personeel maximaal mag worden blootgesteld aan chroom-6. De grenswaarde is de afgelopen tientallen jaren stapsgewijs verlaagd.

Volgens KLM is gebleken dat de mogelijke blootstelling van (oud-)medewerkers in een aantal functies in bepaalde perioden hoger kan zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde en dus ook dan de huidige wettelijke grenswaarde.

In de loop van de jaren zou de mogelijke blootstelling flink zijn gedaald en wordt er gewerkt binnen de wettelijke grenswaarde. "Vanwege luchtwaardigheidseisen van vliegtuigfabrikanten en een gebrek aan alternatieven kunnen niet alle toepassingen van chroom-6 vervangen worden. Waar er nog met chroom-6 gewerkt wordt, werken medewerkers met adequate beschermingsmiddelen", aldus KLM.

Spijt

KLM betreurt dat het personeel mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten heeft. "We vinden dit zeer spijtig en hadden met de huidige inzichten graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om (oud-)medewerkers voldoende te beschermen."

KLM en de vakbonden voeren op dit moment gesprekken om te komen tot een collectieve compensatieregeling.