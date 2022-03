Opladen blijkt monsterklus: inzamelen powerbanks voor Oekraïne 'iets te succesvol'

Sinds miljoenen Oekraïners hun huis hebben moeten verlaten vanwege de oorlog, is de mogelijkheid om de telefoon op te laden niet langer vanzelfsprekend. Een werkende telefoon is heel belangrijk voor de vluchtelingen, zodat ze bereikbaar blijven en het nieuws kunnen volgen.

Om deze reden heeft het mediabedrijf de actie 'Power to the People' gestart. Via deze actie kunnen mensen een powerbank aanschaffen die wordt opgestuurd naar de vluchtelingen uit Oekraïne. Het bedrijf zegt zelf niks te verdienen aan de actie: al het geld wordt direct gebruikt voor het inkopen van de powerbanks en al het overige geld wordt gedoneerd aan Giro 555.

Opladen blijkt probleem

In een tweet vertelt Paul Molenaar, directeur van het bedrijf, dat hij zo'n 3.500 powerbanks klaar heeft liggen en druk op zoek is naar honderden handjes in Haarlem, die hem willen helpen om de powerbanks voor dit weekend op te laden.

"Onze actie is een iets groter succes geworden dan we hadden verwacht", vertelt Molenaar. Hij geeft aan erg blij te zijn met alle powerbanks voor Oekraïne, maar dat dit ook zorgt voor een uitdaging. "Omdat we alle powerbanks liefst opgeladen naar Oekraïne willen sturen, hebben we nu ook een uitdaging."

Om het opladen van de powerbanks zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is de directeur op zoek naar een groot gebouw. "We hopen eigenlijk dat we een school kunnen vinden waar we zo’n driehonderd à vierhonderd scholieren kunnen motiveren om elk tien powerbanks mee naar huis te nemen, op te laden en zo snel mogelijk weer in te leveren zodat ze inderdaad volgeladen op transport kunnen", vervolgt hij.

Mensen die willen helpen met het opladen van de powerbanks kunnen een e-mail sturen naar [email protected].