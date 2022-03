Kijkersbedrog? Talkshow bij lokale omroep betaald door deelnemende politieke partijen

Het Commissariaat van de Media onderzoekt of de lokale omroep RTV Amstelveen z'n boekje te buiten is gegaan door een programma uit te zenden waarvoor deelnemende politieke partijen om een financiële bijdrage was gevraagd. De lokale GroenLinks-fractie trekt aan de bel, omdat de partij vindt dat de kijker bedonderd wordt.

RTVA-programma Amstelveen for Everybody - RTV Amstelveen

Om ook de omvangrijke internationale gemeenschap van Amstelveen te bedienen, zendt RTV Amstelveen een nieuw programma uit: Amstelveen for Everybody. Het programma is bedoeld om expats (in het Engels) bij te praten over wat er zoal speelt in Amstelveen en omgeving. Met de verkiezingen voor de deur stond de eerste aflevering - van vorige week - in het teken van de lokale politiek. Presentatrice van het programma Ritika Mehra had de kopstukken van de lokaal actieve partijen gevraagd aan te schuiven, maar vroeg daarvoor wel een vergoeding van 350 euro.

Quote "Het is gewoon onbestaanbaar. Dit gaat over de publieke zaak" Michel Becker - Actief voor amstelveen

Vier partijen vonden dat blijkbaar een goede deal: D66, VVD, PvdA en Burgerbelangen Amstelveen verschenen aan tafel bij presentatrice Ritika Mehra. Andere partijen waren wel uitgenodigd, maar weigerden het aanbod uit principe toen duidelijk werd dat ze moesten betalen. In de mail waarin de partijen worden uitgenodigd voor deelname aan het programma - in handen van NH Nieuws - staat dat de bijdrage van 350 euro gebruikt zal worden om kosten voor opnames, montage en het uitzenden van het programma te dekken. 'Amstelveen for happy paying few' Martin Kortekaas van de lokale GroenLinks-fractie is furieus. "Ik vind het gewoon schandalig", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij uit zijn boosheid ook in een tweet, waarin hij kijkers waarschuwt: "Dit is 'Amstelveen for the Happy paying Few'", schrijft Kortekaas. Tekst gaat verder.

Laat je niet foppen mensen! Dit is niet 'Amstelveen for Everybody', dit is 'Amstelveen for the Happy paying Few'. De partijen die je ziet betalen grof geld voor deelname aan dit programma, in feite kijk je naar de STER reclame. We kennen de formule van Harry Mens, RTVA onwaardig. https://t.co/Gld1btqAXJ — Martin (@martinkortekaas) March 9, 2022

Ook Michel Becker van Actief voor Amstelveen bedankte voor de uitnodiging. "Wij hebben niks tegen het programma, maar we hebben uit principe gezegd: 'dat doen we niet'. Je mag alleen meedoen als je 350 euro betaalt. Het is gewoon onbestaanbaar. Dit gaat over de publieke zaak. Wij zijn maar een kleine partij en ontvangen geen subsidie", is zijn reactie.

'Geen zendtijd ingekocht' D66 is een van de partijen die er wel voor koos om aan te schuiven bij RTVA en daarvoor 350 euro te betalen. Woordvoerder Frank Berkhout zegt dat hij niet vindt dat de partij hiermee zendtijd inkoopt. "De bijdrage was hooguit een kleine tegemoetkoming in de kosten", verklaart Berkhout. D66 deed toch mee aan het programma, omdat de partij vindt dat "het belangrijk is om de internationale gemeenschap goed te informeren. Daar zijn niet zoveel bruikbare kanalen voor", aldus Berkhout.

De regels rondom sponsoring en publieke omroepen Politieke partijen laten betalen om mee te doen aan een programma van een publieke omroep mag niet. Publieke omroepen moeten zich houden aan de Mediawet. Die is in het leven geroepen om het onderscheid tussen commerciële en publieke omroepen te bewaken. In de mediawet staat dat content van publieke omroepen niet mag worden gesponsord. Het Commissariaat van de media controleert of alle publieke omroepen zich hier ook echt aan houden. Zij laat desgevraagd weten dat "programma's van de publieke omroep onafhankelijk tot stand moeten komen." "Wanneer een publieke omroep aan een partij een bijdrage vraagt om aan een programma te mogen deelnemen, kan dit lijken op het kopen van zendtijd. Dat is niet toegestaan", aldus het Commissariaat. Als er enige vorm van sponsoring is, moeten de sponsorregels in acht worden genomen. "Zoals het duidelijk vermelden dat het programma is gesponsord met vermelding van de naam van de sponsor." Bij het programma van RTVA wordt nergens vermeld dat het gefinancierd is door politieke partijen.