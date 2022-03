Overleden man gevonden in sloot langs Amstelveense Beneluxbaan

In een sloot tussen de Beneluxbaan en de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen is vanmiddag een overleden man aangetroffen.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet onderzoek, bevestigt een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat de brandweer is ingezet om het slachtoffer uit het water te halen.

Over de doodsoorzaak kan op dit moment nog niets worden gezegd. Ook is nog niet duidelijk of het om de vermiste man gaat voor wie gisteren een Burgernet-melding werd verstuurd.

"Wij leggen die link ook, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen en als het zo is, zullen we eerst de familie informeren", aldus de woordvoerder.