Inzameling in Velsen-Noord is een enorm succes: "Dit had ik nooit durven dromen"

Karolina Slot-Kubrak had nooit kunnen bedenken hoe groot de inzamelingsactie zou worden, toen ze vorige week met vijf tasjes spullen in de garage begon. Al snel stond die garage vol tot aan plafond. Ondertussen is de eerste truck naar Polen gebracht door Dirk Bakker en heeft hij een loods in Velsen-Noord beschikbaar gesteld. Ook rijdt hij nog zo vaak als nodig die kant op.

Karolina is overweldigd door de hulp die van alle kanten haar kant op komt. "Vorige week vroeg een vriendin of ik iets had voor een inzameling in IJmuiden", vertelt de geboren Poolse. "We zijn met zijn vijven thuis dus we zochten allemaal iets uit en begonnen met vijf tasjes." Karolina schakelde vrienden in en al snel stond de hele garage vol, waar ze normaal gesproken een schoonheidssalon heeft.

Toen ze niet thuis was kwam een man een hele lading luiers brengen. "Mijn zoontje van bijna 6 stond boven op de stapel en kwam tot het plafond." De man blijkt Dirk Bakker, die later ook de eerste vracht met goederen naar Polen zal brengen. Karolina is overweldigd door zijn hulp. "Hij doet het helemaal uit zijn hart." Dirk weet sponsoren te vinden voor de brandstofkosten en schiet geld voor als hij nog meer babyspulletjes aanschaft. "Ik stond met shakende knieën en ben zo blij met Dirk", zegt Karolina.

Sorteren

De dagen die volgen gebruikt Karolina om alles te sorteren. Ze grapt dat de kinderen bijna verwaarloosd werden omdat ze er zo in op gaat. "Er kwam een vriendin helpen die met de headset telefoontjes pleegde voor werk, een andere vriendin kwam snel tijdens de zwemles van haar kindje." Ze maken allerlei pakketten, waaronder 40 voor moeders met baby's.