Behoud 'Boetje' in Oostwoud lijkt van de baan: "Doodzonde"

De poging van de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO) en Dorpsraad om het 'Boetje' aan de Dorpsstraat in Oostwoud te behouden, lijkt te zijn mislukt. De groep kon geen vrijwilligers vinden die in het gebouw wilden investeren. Daardoor is het financieel niet haalbaar. Onduidelijk is nog wat er met het terrein gaat gebeuren.

Het oude en historische 'Boetje' in Oostwoud staat al jaren op instorten, waardoor de toekomst van het gebouw ongewis is. De gemeente Medemblik zou wel eens het plan kunnen hebben om het gebouw plat te gooien, vreesde de HVMO. Die nodigde daarom vrijwilligers en andere betrokkenen uit om te bekijken of het gebouw gerestaureerd kon worden, zodat de dorpsidentiteit in elk geval behouden blijft.

Afvalverwerker HVC heeft even verderop een zonneweide aangelegd en stelde twee ton beschikbaar voor een landschappelijke inpassing in dit gebied. Bewoners konden plannen indienen waar het aan besteed zou gaan worden.

Maar ondanks de pogingen, kon het behoud op weinig draagvlak rekenen. "Niemand ziet in hoe dit financieel geregeld kan worden", zegt Dorpsraad-voorzitter Ralph-Peter Maitimo. "Er is gewoon drie ton nodig om dit te kunnen realiseren." Penningmeester Paul Tameling van de HVMO vult aan: "We hadden gehoopt dat we samen donateurs konden vinden. Die hebben zich helaas niet gemeld."

Financieel niet haalbaar

De gemeente Medemblik heeft onlangs opnieuw de koppen bij elkaar gestoken om de mogelijkheden te bekijken. Maar dat heeft blijkbaar niet genoeg opgeleverd. De HVMO, dat wel brood zag in dit initiatief, laat weten dat een restauratie van het 'Boetje' niet aan de orde is. "Ze kunnen het niet van de grond krijgen", legt wethouder Josef Fit uit.

Wat er met het geld gaat gebeuren dat HVC hiervoor opzij heeft gezet? "Voor nu zal het 'Boetje' worden afgebroken", benoemt Maitimo. Hij zegt op dit moment weinig te kunnen vertellen over de stand van zaken. "Dat komt doordat we nog in overleg zijn over wat er met het terrein gaat gebeuren."



De voorzitter gaat verder: "Denk hierbij aan een rustpunt met een maquette op de plek waar het 'Boetje' nu staat." Het overgebleven bedrag wil de Dorpsraad besteden aan de verenigingen in Oostwoud. "Dit zijn vooralsnog plannen en dus niet definitief."

Maatschappelijke functie

Het 'Boetje', dat aan de rand van de zonneweide Tripkouw ligt, moest een een sociaal-maatschappelijke functie krijgen, met onder meer een expositie van het oude oorlogsmuseum in Midwoud, vergaderruimten en ook een plek om te picknicken of jeu-de-boulen. Mensen moesten er samenkomen.

"Een 'rustpuntje' voor wandelaars en fietsers", blikt Tameling terug. Hij zet zich al langer in voor behoud. Ook vorig jaar kwam hij in actie. Toen schreef de penningmeester van de vereniging een open brief aan de burgemeester. Nu laat hij het los. "Het initiatief om iets moois en verbindends, in het belang van het dorp, tot stand te brengen, is in rook opgegaan", concludeert Tameling. "Doodzonde. Het is voor nu niet anders."