Coronacijfers: toename van 47 procent aan positieve testen in Amsterdam

Het aantal positieve coronatesten is in de afgelopen week in Amsterdam flink toegenomen ten opzichte van de week ervoor. In totaal testten 15.282 mensen positief, een toename van 47 procent.

Dat blijkt uit de weekcijfers van de GGD Amsterdam-Amstelland. In de week ervoor werden er in totaal 10.397 positieve tests geteld. Gemiddeld was dat toen 1.202 per 100.000 inwoners. Nu ligt dat aantal op 1.760.

In het stadsdeel Zuid werden de meeste positieve testen geteld: 3.088 (2.125 per 100.000 inwoners). Het hoogste gemiddelde was te zien in Centrum: 2.131 per 100.000 inwoners. In alle stadsdelen en omliggende gemeentes was een toename zichtbaar.