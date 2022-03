Heiloose buurt is geknakte zendmast tussen woningen zat: "Maar hij blijft"

Wanneer je Oosterzij Zuid in Heiloo binnenrijdt, is het een vreemd gezicht. Midden in de woonwijk torent een zendmast boven alle bebouwing uit. Volgens de meeste buren hoort een zendmast niet thuis in een woonwijk. Na het knakken van de top door stormen maken de buurtbewoners zich extra zorgen. Behalve buurman John Geels, maar hij is dan ook de eigenaar van de zendmast. "Hij moet niet weg, hij moet verzwaard worden zodat dit minder snel kan gebeuren."

Zendmast John Geels - NH Nieuws

"Dit keer bleef de top van de mast hangen in de mast zelf, maar wat als hij op iemands hoofd was gevallen of erger?", zegt buurman Dirk Vermeij. Een andere buurman geeft Dirk gelijk. "Het is niet de eerste keer dat de top van de mast afbreekt, twee jaar geleden viel de mast door het dak van mijn schuur", aldus de buurman. Oplossing De oplossing is volgens eigenaar John om de mast te verzwaren. Maar hier was de buurt eerder resoluut op tegen en er is bij de gemeente bezwaar gemaakt. Bij een ronde van NH Nieuws door de buurt geeft een bewoner aan dat zij hun bezwaar na de storm hebben ingetrokken. "Wij wonen dichtbij en willen niet de mast nog een keer knakt, wij hebben ons bezwaar ingetrokken en dit ook kenbaar gemaakt aan meneer Geels." Uit de ronde door de buurt blijkt wel dat het algemene sentiment vooral tegen de zendmast is. Tekst gaat verder na de foto

schade aan het dak van de buurman na knakken zendmast 2 jaar geleden

"Dat bovenste stukje is voor de radio en dat hangt hij straks gewoon weer terug", vertelt buurman Dirk. Eigenaar John legt uit dat het bovenste stukje van de mast is ontworpen om te zwiepen in de wind. Na een aantal jaar kan metaalmoeheid ontstaat en dan kan het afbreken. "Net zoals met een storm een dakpan van je huis kan waaien, kan dit ook van de mast afwaaien". Als geruststelling voor de buurt geeft hij wel aan dat hij de top wil zekeren met een ketting, zodat hij de volgende keer ook blijft hangen aan de mast een geen schade kan veroorzaken.

Met de aanvraag voor verzwaring wil de eigenaar onder meer 5G-apparatuur van drie telecomproviders in de mast hangen. Buurtbewoners zijn hier succesvol tegen in beroep gegaan. John is daar weer tegen in beroep gegaan. De zendmast staat er al sinds 1997, dit is nog voordat de wijk gebouwd werd. "Als mensen een huis kopen naast een zendmast, moeten ze er niet achteraf over gaan zeuren", aldus de eigenaar. Een buurman beaamt dat de mast er inderdaad al stond voordat hij er kwam wonen. "Dat valt je bij het kopen dan toch minder op. Maar de mast wordt continu verzwaard, en daar maak je je zorgen om. Ook om wat je leest over straling. We willen dat er nu iets gebeurt, beter laat dan nooit", aldus buurman Dirk Verwij.

Zorgen over zendmasten Een expert vertelt aan NH Nieuws dat zendmasten tegenwoordig vaak in particulier bezit zijn of van een aantal investeerders. Wanneer de mast was verzwaard of eerder vervangen was, zal deze niet knakken bij een storm. Ook herkent hij de weerstand van de buurt: "Tijdens mijn werk ben ik vaak bezig met het verkennen van nieuwe locaties en altijd komt de buurt in opstand. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning duurt door allerlei bezwaren van buurtbewoners vaak jaren." Bewoners zijn vaak bang voor straling. De expert geeft aan dat er nog altijd veel discussie is over hoe risicovol die straling nou is.