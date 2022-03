Peiling: ik geef mijn gemeente een voldoende

Inwoners van Den Helder geven hun gemeentebestuur een 4,1 als rapportcijfer . In Huizen doen ze het beter en scoort het bestuur met een 6,7 een ruime voldoende. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst is dit hét moment om invloed uit te oefenen op de politiek in jouw gemeente. En zo nodig de lokale politici af te rekenen op wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben.

Uit het verkiezingsonderzoek van NH Nieuws en Kieskompas blijkt dat de inwoners van Huizen hun gemeente het hoogste cijfer geven, een 6,7. De laagste cijfers krijgen Bergen (4,3), Den Helder (4,1) en Hollands Kroon (4,0).

In Den Helder was er gedoe om het gemeentehuis. In de gemeente Hollands Kroon zijn de datacenters in de Wieringermeer een heet hangijzer. In Bergen is de bestuurscultuur een veelbesproken issue.

Genoeg geluisterd

In datzelfde onderzoek werd Noord-Hollanders gevraagd of de gemeente genoeg luistert naar de inwoners. 39 procent van de Huizenaren is het eens met de stelling. In Den Helder zijn ze veel minder te spreken over het luisterend oor van hun gemeente: 37 procent vindt dat de marinestad te weinig aandacht heeft voor haar inwoners.