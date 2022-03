Ondernemers binnenstad willen verlenging coronasteun: "Failliet gaan is geen optie"

De nieuwe Amsterdam City Index, het jaarlijkse overzicht van de economische staat van de binnenstad, laat zien dat het nog altijd niet goed gaat met de economie in het centrum. Hoewel de meeste coronaregels inmiddels zijn losgelaten, laat meer dan 40 procent van de ondernemers weten dat het nog steeds slecht of zeer slecht gaat met hun zaak.

Dat werd bekend tijdens de presentatie van de jaarlijkse index van ondernemersvereniging Amsterdam City in de Beurs van Berlage. Zij peilen elk jaar wat de mening is van ondernemers in de binnenstad over het ondernemersklimaat. Volgens voorzitter Willem Koster valt het dit jaar op dat de klap van vorig jaar iets is ingelopen. "Maar we zijn er nog lang niet als het gaat om het aantal bezoekers in de binnenstad."

Corona

De coronacrisis is een mokerslag geweest. Zo waren er in 2017 bijna drie keer zoveel hotelovernachtingen per jaar dan in 2021 en waren er meer dan drie miljoen minder passagiers op Schiphol. Het is voor de ondernemers zelf dan ook geen verrassing dat veertig procent zegt dat het slecht gaat met hun zaak. "De horeca is natuurlijk het meest gesloten geweest. De hotels zitten met bezettingsgraden die zo laag zijn, die draaien gewoon nog steeds ontzettend verlies", verklaart Pim Evers van de Amsterdamse Koninklijke Horeca Nederland.