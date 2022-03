Voetballer Quincy Promes bekent steekpartij in geheime telefoontapes

Quincy Promes heeft in meerdere gesprekken met zijn familie de bekend dat hij de dader is van een steekpartij. De oud-speler van Ajax wordt vervolgd voor poging tot doodslag op zijn neef. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 30-jarige Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken.

Quincy Promes bij Ajax - Pro Shots / Jasper Ruhe

Dat blijkt uit het strafdossier dat is ingezien door Nieuwsuur. Tot nu toe heeft Promes altijd de steekpartij ontkent. In een transcriptie van telefoongesprekken die hij met familieleden voerde, is te lezen dat Promes zijn neef dood wilde steken. Iets na 01.00 uur 's nachts op de avond van het incident belt Promes met zijn vader en vraagt hem: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop zegt zijn vader: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." En dan zegt Promes: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" In zijn been Vervolgens belt Promes ongeveer tien minuten later ook met zijn moeder en tante. In dat gesprek zegt zijn moeder dat de neef naar het ziekenhuis is overgebracht. Promes vraagt aan hen waar hij zijn neef heeft geraakt. "In zijn been", antwoordt zijn moeder. Promes: "Dan heeft-ie nog geluk."

Quote "Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen." voetballer quincy promes

Als zijn vader later om verduidelijking van het incident vraagt, antwoordt Promes: "Ja, oké, mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit. (...) Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen." Onduidelijk De advocaat van Promes, Gerard Spong, wil niet ingaan op de inhoud van het dossier. Het is onduidelijk waarom het OM de telefoon van Promes heeft afgeluisterd. Promes speelt op dit moment bij Spartak Moskou. In februari 2021 verliet hij Ajax voor de Russische club. Promes speelde in totaal vijftig interlands voor het Nederlands elftal.