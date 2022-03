Weesp voert zaterdag actie om aandacht te vragen voor Oekraïne

Weesp voert komende zaterdag actie om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. De stad staat stil bij de oorlog in het land en doet met de actie een oproep tot vrede. Dat laat de gemeente weten aan NH Nieuws.

Weesp volgt met de actie het voorbeeld van een groot aantal andere Europese steden. Meerdere samenwerkende Europese steden doen een oproep om komende zaterdag samen met bewoners - en vooral ook de lokale Oekraïense en Russische gemeenschap - aandacht te vragen voor een vreedzame oplossing van de Oekraïne-oorlog.

Er wordt opgeroepen op onder meer zoveel mogelijk Oekraïense vlaggen op te hangen of lokale gebouwen met lampen blauw en geel te laten kleuren.

Actie van een uur

Weesp doet zaterdagochtend vanaf 10.30 uur mee met een actie van een uur, op het plein voor de Grote Kerk van de stad. Vast staat dat onder meer burgemeester Bas Jan van Bochove een toespraak houdt. "Aan de rest van het programma werken we nog. We hebben pas net besloten dat we mee gaan doen, dus het nieuws is echt vers van de pers. We hopen snel meer bekend te maken", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Ook andere Europese steden doen dus mee aan de actie. Door heel Europa wordt er muziek gemaakt, door onder meer het Oekraïense volkslied te spelen, worden vlaggen opgehangen, een vredesvlam ontstoken of een moment stilte gehouden.

Weesp helpt

De Weesper samenleving doet al veel langer veel om Oekraïne en haar burgers te helpen. Zo vertrekken er per week al meerdere vrachtwagens met hulpgoederen van de lokale hulporganisatie Humanitarian Resources International Foundation. Ook Weespers zelf verzamelen al hulpgoederen om naar de Oekraïense grens.