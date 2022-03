Opnieuw overval op winkel Daily Style aan Bijlmerplein in Amsterdam

Een man met een mes heeft vanochtend geprobeerd de Daily Style aan het Bijlmerplein in Amsterdam te overvallen. Die winkel werd vorige maand ook al overvallen. Het is al de vierde overval in een korte tijd in het winkelcentrum.

De man had een mes bij zich en liep richting een medewerker. Die sloeg direct alarm, waarna de man er meteen vandoor ging. Hij had geen buit bij zich. De politie doet onderzoek in de buurt en heeft daarom een Burgernetmelding gedaan.

Het is in de vorige maand vaker raak geweest in het winkelcentrum. Begin deze maand werden een cadeauwinkel en een juwelierovervallen. Later werd dus de winkel van Daily Style al overvallen..