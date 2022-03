Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam beklad: komende dagen geen diensten

De ingang van de Russisch-orthodoxe Heilige Nikolaas van Myrakerk aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam is dinsdag beklad met het omstreden Z-symbool. Dat teken wordt gebruikt door voorstanders van de invasie van Oekraïne. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de kerk besloten om de diensten van vandaag, donderdag en vrijdag te annuleren.

Het symbool is meerdere malen op een hek aangebracht. De kerk heeft in verband met veiligheidsoverwegingen besloten om de dienst van gisteravond te annuleren. Ook de diensten in de komende dagen gaan niet door. Wie er achter de bekladdingen zit, is niet duidelijk.

Het Z-symbool is omstreden: zo is het onder meer te zien op Russiche tanks in Oekraïne. Voorstanders van de invasie gebruiken het symbool om hun steun uit te spreken.

'Staan pal voor vrede'

De kerk is juist geen voorstander van de invasie: zo loopt er bijvoorbeeld een inzamelingsactie voor de slachtoffers in Oekraïne. "Onze kerk is een internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen", schrijft het kerkbestuur in een brief aan de kerkgangers. "Onze gelovigen hebben de oorlogen in Joegoslavië, Eritrea, Zuid-Ossetië, de Donbass en andere regio’s meegemaakt, en altijd hebben wij vrede binnen de kerk bewaard. Ook deze keer zullen wij pal staan voor de vrede."

Het kerkbestuur schrijft verder dat het geen idee heeft wie er achter deze bekladdingen zit. "Wij weten niet wie het heeft gedaan. Mensen die boos zijn dat we ons uitspreken tegen de oorlog? Dat we vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Dat onze geestelijken zich distantiëren van het standpunt van onze patriarch? Mensen die ons associëren met de Russische staat? We weten het niet en we betreuren het."

Het is niet het eerste geval van Russisch-gerelateerd vandalisme. Eerder werd bij de supermarkt Priwet Rossia aan de Vijzelgracht een steen door de ruit gegooid.