Omstreden Egmondse woningbouwplannen wéér niet besproken: 'Voor na de verkiezingen'

Aanvankelijk zou de Bergense gemeenteraad gisteravond besluiten of de omstreden woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef - tegen de zin van provincie in - zouden worden uitgevoerd of niet. Maar het werd van de agenda gehaald toen Meis de Jongh van de VVD de raad vroeg het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen: "Zo'n groot besluit moeten wij niet in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen willen behandelen."

Een beslissing over het plan met de naam Dorp en Duin werd vorige maand ook al uitgesteld. Toen waren er volgens wethouder Klaas Valkering vragen over het plan gesteld waar op dat moment geen antwoord op was. Dat VVD gisteravond vroeg om de behandeling opnieuw uit te stellen, was pijnlijk voor de coalitiepartijen. Niet alleen is de VVD een coalitiepartner die achter het plan stond, ook zijn de verkiezingen volgende week. Dan is het bij een andere samenstelling van de raad goed mogelijk dat er uiteindelijk helemaal een streep door de woningbouwplannen wordt gezet.

De Jongh vroeg de woningbouwplannen niet te behandelen omdat 'mijn fractie staat voor een zorgvuldig proces'. "We moeten als raad helemaal niet willen dat we zo'n ingewikkeld plan met zoveel mitsen en maren een week voor de verkiezingen behandelen en daarmee mogelijk over ons eigen graf heen regeren", vertelt ze aan NH Nieuws. Tekst gaat verder onder informatiekader:

Waarom zijn de woningbouwplannen in Egmond zo omstreden? Gemeente Bergen wil al jaren woningen bouwen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar tot een goedgekeurd plan kwam het niet. Binnenkort gelden er strengere regels vanuit de provincie en de stukken grond waarop de gemeente wil bouwen vallen dan onder 'bijzonder provinciaal landschap', waardoor op grote schaal bouwen er niet meer in zit. Om dit voor te zijn, tuigde het college in 2020 een haastig in elkaar gezet bestemmingsplan op, hopende dat er dan nog wel op de plek gebouwd zou kunnen worden. De provincie was hier niet van de gediend en liet in 2020 al weten dat het bestemmingsplan in strijd was met wet- en regelgeving. Eerder dreigde de provincie met juridische stappen als het plan zou worden doorgezet.

De Jongh wordt met een meerderheid van elf tegen tien in haar oproep gesteund door oppositieleden GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Mariëlla van

Kranenburg van Gemeentebelangen vertelt aan NH Nieuws: "Vanaf 2023 staan gemeentelijke financiën onder druk; inflatie loopt op. Dan gaan we toch geen gemeenschapsgeld uitgeven aan een duur advocatenkantoor om iets recht te praten dat krom is?" Volgens Kranenburg is het 'veel nuttiger en slimmer om dit plan dusdanig in te richten zodat woningbouw wel mogelijk is, in samenspraak met de provincie'. Eerder bood de provincie al aan samen met de gemeente andere mogelijkheden te onderzoeken.

Het CDA, de partij van wethouder Valkering, heeft na het schrappen van het agendapunt behoefte aan een schorsing. Als die twintig minuten later voorbij is, spreekt de wethouder de raad toe: "U (burgemeester Lars Voskuil, red.) gaf mij buiten de vergadering terecht aan: ik sta hier namens het college en niet namens mijzelf. Anders hadden er misschien hele harde woorden gevallen", aldus de wethouder. "Dan had ik een partij uit de raad onbetrouwbaar genoemd, maar daar onthoud ik mij van." Ook laat hij weten dat de woningbouwplannen nu wel van de gemeentelijke agenda zijn gehaald, maar niet uit het verkiezingsprogramma.