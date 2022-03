Te weinig seniorenwoningen zorgt voor woningtekort op Texel: "Geen goede doorstroming"

Het woningtekort op Texel blijkt een heet hangijzer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Veel Texelaars vinden dit hét probleem waar de gemeente mee aan de slag moet, blijkt uit onderzoek van Kieskompas en NH Nieuws. Op het eiland, waar het aanbod al laag is, wordt er te weinig gebouwd voor een goede doorstroming op de woningmarkt.

Dennis Eelman is al jaren makelaar op Texel en ziet al een geruime tijd dat de vraag op Texel groter is dan het aanbod. Er wordt volgens hem wel gebouwd, maar lang niet genoeg. Ook zijn er geen uitwijkmogelijkheden. "Als je in Alkmaar werkt dan kun je een grote cirkel om Alkmaar trekken en daar kun je wonen. Op Texel kan dat niet", vertelt Eelman.

Vergrijzing

Vergrijzing zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn. Eelman merkt in zijn werkveld dat er een hoop senioren zijn die graag hun eengezinswoning of vrijstaand huis willen verlaten, maar er zijn te weinig of zelfs geen senioren- of gelijkvloerse woningen. "Gevolg is dat ze verplicht thuis moeten blijven wonen en in mindere mate hun woning te koop zetten."

Er wordt volgens Eelman te weinig rekening gehouden met senioren. Zo werd er in Den Burg een appartementencomplex gebouwd, maar was deze op voorhand al ongeschikt voor ouderen. "Het probleem is dat er geen lift in zit", aldus Dennis.

Vrijstaande woningen

Eelman heeft zelf zijn ideeën over een mogelijke oplossing van dit probleem. Het zou volgens de makelaar een optie zijn om juist meer in te zetten op vrijstaande woningen. "Dan kun je misschien als je minder woningen bouwt, veel meer verhuisbewegingen creëren."