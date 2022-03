Even Apeldoorn bellen: campagnebus BvNL van de weg gehaald 'door fout bij verzekeraar'

De campagnebus van de politieke partij Belang van Nederland (BvNL) is gisterenmiddag in Amstelveen per abuis van de weg gehaald. De politie zag in haar systeem dat de bus onverzekerd rondreed, maar dat zou niet kloppen. Volgens de partij is de bus sinds 1 maart verzekerd, maar had verzekeraar Centraal Beheer dat nog niet geregistreerd.

Campagnebus Belang van Nederland bij politieterrein Amsterdam - NH Nieuws/Emma Wesseling

"Vrij irritant dat je dan staande wordt gehouden", reageert woordvoerder Richard de Mos, die er zelf niet bij was, tegen NH Nieuws. De politie bevestigt tegenover NH Nieuws dat er gisteren 'rond 16.15 uur op de Amsterdamseweg in Amstelveen een touringcar is gecontroleerd en aan de kant is gezet'. Belang van Nederland was gisteren onder aanvoering van oprichter Wybren van Haga aanwezig op de Verkiezingsmarkt in Amstelveen. Net als negen andere partijen probeerde de partij een week voor de gemeenteraadsverkiezingen Amstelveners ervan te overtuigen op een van hun kandidaten te stemmen. Lees verder onder video

Verkiezingsmarkt in Amstelveen - NH Nieuws

Rond 16.00 uur vertrok de campagnebus van de Rembrandtweg, waarna de politie op basis van het kenteken vaststelde dat het voertuig onverzekerd rondreed. De chauffeur kreeg daarop een stopteken, en werd gesommeerd achter de politie aan te rijden, naar het terrein voor in beslag genomen voertuigen aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam. "Daarvandaan hebben we de verzekeraar gebeld, uiteindelijk bleek dat ze het nog niet hadden doorgevoerd", vertelt partijmedewerker Agnes Vaczi. Uiteindelijk heeft de partijbus zo'n anderhalf uur voor het politieterrein gestaan. Ongelegen in campagnetijd "Echt een drama", aldus Vaczi over het misverstand, dat in campagnetijd extra ongelegen komt. "We bereiden ons goed voor, maar hierdoor ben je anderhalf uur te laat op je volgende afspraak", klaagt ze over het trage optreden van de verzekeraar. "Maar Centraal Beheer heeft heel veel excuses gemaakt." Centraal Beheer kan 'om privacyredenen' niet ingaan op de kwestie, laat reputatiemanager Marloes Oldenhof aan NH Nieuws weten. Ook de vraag of het vaker voorkomt dat voertuigen van de weg worden gehaald vanwege administratieve fouten of achterstanden, kan ze niet beantwoorden.