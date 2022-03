Enkele honderden Oekraïense vluchtelingen naar Alkmaar: hotel als eerste opvanglocatie

Enkele honderden Oekraïense vluchtelingen worden naar verwachting de komende tijd in de gemeente Alkmaar opgevangen, vertelt burgemeester Anja Schouten vandaag. In eerste instantie zullen zij in een hotel verblijven, maar er wordt ook gewerkt aan opvang voor langere termijn.

Beeld: president.gov.ua

"De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verwacht vandaag of morgen een brief van het kabinet waarin wordt gevraagd om de opvang van vluchtelingen te regelen", vertelt Schouten. "Dat betekent dat ook Alkmaar ervoor moet zorgen dat we er klaar voor zijn." Omdat dit snel geregeld moet worden, heeft de gemeente volgens wethouder Pieter Dijkman contact met alle hoteleigenaren binnen de gemeente. "Op die manier verwachten wij voorlopig aan de vraag van het Rijk te kunnen voldoen."

Hierbij gaat het niet alleen om het klaarmaken van slaapplekken, er moet ook eten, drinken, en medische middelen voor de vluchtelingen gereed zijn. "In een hotel zijn die voorzieningen er al, dus dat helpt enorm", zegt Dijkman.

Leegstaande kantoorpanden Voor de wat langere termijn onderzoekt de gemeente welke kantoorpanden leegstaan en makkelijk voor opvang gebruikt kunnen worden. "Maar dat is natuurlijk niet een, twee, drie gebeurd." De wethouder noemt het 'een geluk bij een ongeluk' dat er in Alkmaar momenteel 'best veel' leegstaande kantoorpanden zijn.

Quote "We vragen echt of vluchtelingen in Alkmaar zich kunnen melden, dan kunnen we helpen met zorg of andere faciliteiten" Anja Schouten (Burgemeester Alkmaar)

Burgemeester Schouten laat ook weten dat ze het 'hartverwarmend' vindt dat al zoveel inwoners hulp hebben aangeboden. "Dat is ontzettend fijn", vindt ook Dijkman. "Zeker omdat ook wij even alles op een rijtje moesten zetten." Inventariseren hoeveel Oekraïense vluchtelingen Alkmaar telt Onderdeel van dat op een rijtje zetten is het in kaart brengen van hoeveel Oekraïense vluchtelingen er op dit moment al in Alkmaar zijn. Dat is nu niet duidelijk, omdat Oekraïeners geen asiel hoeven aan te vragen. "We vragen echt of vluchtelingen in Alkmaar zich kunnen melden. Ook als ze op dit moment bij bijvoorbeeld familie verblijven", zegt Schouten. "Dan kunnen we bijvoorbeeld zorg bieden of helpen met andere faciliteiten." Om ervoor te zorgen dat Alkmaarders een online plek krijgen waar ze terecht kunnen voor informatie, werkt de gemeente aan een nieuwe pagina op de website. Die komt 'zo snel mogelijk' in de lucht.