Den Helder gestart met bouw nieuwe stadhuis: "Mooie toekomst tegemoet"

De bouwers en slopers waren al even bezig maar vandaag is het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe stadhuis van de gemeente Den Helder. Het nieuwe onderkomen komt in twee historische gebouwen op de oude Rijkswerf Willemsoord. Opdrachtgever Zeestad B.V. hoopt dat het over een jaar, met Sail Den Helder, af is.

"Het is bij schepen een oud gebruik om een munt te plaatsen tijdens de bouw voor goed geluk", zei wethouder Heleen Keur vanmiddag bij het officiële moment in gebouw 66. "Dat gaan we hier ook doen, maar we gaan nog even kijken hoe." Keur verving verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters, die vanmorgen positief testte op corona.

Symbolisch werd daarop een banner onthuld, waarop een munt te zien was. Buiten speelde ondertussen actievoerder Henk van Kuijk een protestlied. Hij en ook een aantal politieke partijen zijn tegen de bouw van het stadhuis, dat volgens hen onnodig en te duur is. Ook vinden ze dat de procedures niet goed gegaan zijn.

"De politiek heeft zijn voornemen om de rust te bewaren volgehouden. En de rechter heeft uiteindelijk ook aangegeven dat er geen bezwaar is om een stadhuis op Willemsoord te bouwen", las wethouder Keur voor uit de speech van haar collega Wouters.

Verkiezingen

Al jaren is het stadhuis bron van stevige discussie en heeft het op de onderwerplijsten van verkiezingen gestaan. Ook dit jaar is dat weer zo. Dat de bouw nu, zo kort voor de verkiezingen plaatsvindt heeft niks met campagne te maken, zegt burgemeester Jan de Boer. "Kijk, een burgemeester gaat niet over de verkiezingen, daar sta ik helemaal los van. Maar dit was al wat langer in de maak. We hebben een periode met corona gehad waarin we niks mochten of konden. En daar is dit ook zo'n voorbeeld van, het valt gewoon zo"

Voor het officiële moment ondertekende burgemeester Jan de Boer nog een manifest met voorzitter Michiel Tegelberg van Stichting Museumhaven. Die stichting had bij het ontstaan van de plannen de angst dat ze door de komst van het stadhuis beperkt zou worden. "In het manifest staat dat de gemeente begrijpt dat de komst ervoor zal zorgen dat het leven verandert op Willemsoord. Maar dat het expliciet de bedoeling is dat wij ons werk kunnen blijven doen", zegt Tegelberg.

Kansen

"Op een gegeven moment kom je ook op het punt van vooruit kijken", zegt burgmeester Jan de Boer. "Je moet je voorstellen dat je hier straks mensen hebt werken, zowel aan oude schepen als aan het belang van de gemeente namelijk in een stadhuis. En dat het stadhuis ook nog te gebruiken is voor evenementen. Je staat dan ín een rijksmonument, het heeft gewoon heel veel kansen."