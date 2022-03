Benzineprijs stijgt hard door in de stad: 2,45 euro per liter

Tanken in de stad is flink duurder geworden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een liter benzine kost nu op sommige plekken in de stad 2,45 euro per liter. Als je goed zoekt, kun je het wel wat goedkoper vinden, bij de Makro in Duivendrecht blijft de teller vooralsnog op 2,20 euro staan.