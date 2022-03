Onderzoek: gemeente Zandvoort moet beter luisteren naar inwoners

Het gemeentebestuur van Zandvoort krijgt als rapportcijfer een 5,1 over de afgelopen vier jaar, van de deelnemers van het onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas in aanloop naar de verkiezingen op 16 maart. Vergeleken met andere gemeenten scoort Zandvoort laag en staat het onderaan met een aantal andere gemeenten zoals Texel.

Op de vraag of de gemeente die dag en de rest van de zomer voldoende heeft ingezet op handhaven om ongeregeldheden met reljongeren aan te pakken en te voorkomen, zijn de meningen verdeeld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vindt van wel en een evengroot deel vindt van niet. Daar is voor het nieuwe gemeentebestuur dus nog winst te behalen.

Naast de algemene tevredenheidsscore, zijn er ook vragen gesteld over kwesties die speelden in de politiek zoals de handhaving van ongeregeldheden met reljongeren op het strand, een vaste kiosk voor visverkopers op de boulevard en nieuwbouw van de reddingsbrigade.

Ruim 40 Zandvoorters deden mee aan het onderzoek. Meer dan de helft van deze deelnemers vindt dat het gemeentebestuur in de afgelopen vier jaar te weinig heeft gedaan om het woningentekort aan te pakken in Zandvoort. Ook voelen niet alle Zandvoorters zich gehoord, zo blijkt uit het onderzoek. De helft geeft aan dat het huidige gemeentebestuur niet goed naar ze heeft geluisterd. Wat nog meer naar voren komt is dat de overgrote meerderheid, meer dan driekwart van de deelnemers, lokale politiek heel belangrijk vindt.

De standplaatshouders, of ook wel vis- en frietverkopers, willen al jaren een vaste kiosk op de boulevard, zodat ze niet meer dagelijks op en af hoeven bouwen.

Het gaat in Zandvoort om twaalf zogenoemde jaarrond-standplaatsen, waarvan het merendeel zich op de Boulevard Barnaart bevindt. Al sinds 2017 verzoeken standplaatshouders de gemeente of ze hun mobiele karren mogen transformeren naar vaste kiosken, zodat ze niet meer dagelijks hun wagens met tractoren hoeven weg te halen. De gemeente kondigde begin dit jaar aan, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En dat vindt een meerderheid van de deelnemers van het onderzoek, aan de late kant. Ruim de helft vindt dat het gemeentebestuur al lang in had moeten gaan op de wens van de vis- en frietverkopers voor een vaste kiosk.

Nieuwbouw reddingsbrigade

De nieuwbouw van de reddingsbrigadepost in Zandvoort Zuid, laat lang op zich wachten. Het verouderde gebouw is nodig aan vervanging toe. De draagconstructie is zwaar verouderd, de ventilatie is slecht en het botenhuis te klein. Er wordt nu al vijf jaar gesproken over het vervangen van het onderkomen tegen het duin langs boulevard Paulus Loot. En dat vindt een meerderheid van de deelnemers van de enquête veel te lang.

Bijna tweederde vindt dat nieuwbouw voor de reddingsbrigade er zo snel mogelijk moet komen, ook als dit ten koste gaat van het uitzicht van de bewoners. Ongeveer eenvijfde van de ondervraagden is hier dan weer niet mee eens.

Onderstaand ontwerp van de nieuw te bouwen post is definitief.