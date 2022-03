Jubileumjaar Roze Filmdagen van start: "Zoenende mannen moeilijker dan geweld"

Dit jaar bestaat het festival dus 25 jaar en directeur Werner Borkes heeft in die jaren veel zien veranderen. "Allereerst is er veel meer representatie van queers in films. Daarnaast gingen queers vroeger aan het einde van de film heel vaak dood, werden ze ziek of vermoord. Nu is dat niet altijd meer zo. Het gaat ook niet altijd meer over de problematiek van de coming out, maar gaat het gewoon over de verhalen van gewone mensen."