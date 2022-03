Grote metamorfose voor Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat stap dichterbij

De plannen om de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat flink op de schop te doen zijn een flinke stap verder. De wensen van ondernemers, bewoners en bezoekers van de straat waar de laatste tijd naar gekeken is, zijn verkeerstechnisch uitvoerbaar. Dat oordeelt onafhankelijk onderzoeksbureau Goudappel.

De ondernemers, bezoekers, bewoners en pandeigenaren van de Hilversumse winkelstraat Gijsbrecht van Amstelstraat hebben een tijd geleden een zogenoemd wensbeeld opgezet.

Wensen

De groep belanghebbenden had een flink aantal wensen voor de herindeling van hun winkelstraat. Zo moet er meer ruimte voor de voetganger en de fietser komen. De auto en het tweerichtingsverkeer verdwijnt niet, maar de auto moet te gast zijn in de Gijsbrecht. Ook moet er meer groen in de straat komen. "Het moet een straat worden waar je echt kan flaneren", zeggen de ondernemers.

Op deze manier moet de verkeershectiek van de winkelstraat afnemen. Door de vele auto's en lossende vrachtwagens is het vaak erg druk in de straat. Ook zou volgens het onderzoek de nieuwe inrichting de automobilisten moeten beïnvloeden om minder hard te rijden in de straat.

De tekst gaat door onder de foto.