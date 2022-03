Amsterdam Museum opent morgen toch in de Hermitage

Het Amsterdam Museum opent vanaf woensdag toch de deuren van de vleugel met hun collectie in de Hermitage. Vorige week besloot het museum om het afgelopen weekend nog niet open te gaan door de situatie in Oekraïne, en dan ook vooral ook vanwege de banden die de Hermitage heeft met Rusland. Maar nu die banden zijn verbroken kan het Amsterdam Museum daar open.

Banden verbroken

De Hermitage besloot om na zich uit te hebben gesproken tegen de oorlog in het Oost-Europese land om ook de banden met Rusland te verbreken. "Met de inval van het Russische leger in Oekraïne is een grens overschreden. Oorlog maakt alles kapot. Zo ook 30 jaar samenwerking", schreef de Hermitage in een verklaring.

In reactie op de verbroken banden besloot de Hermitage in Sint-Petersburg om alle kunst van het museum aan de Amstel terug te vorderen naar Rusland. Dat de kunst weg moet uit Amsterdam is voor het museum een verdrietig moment. "Kunst is onschuldig", zei kunsthistoricus Sabry Amroussi eerder tegen AT5/NH Amsterdam.

Amsterdam Museum-vleugel

Na alles opent het Amsterdam Museum nu morgen toch de vleugel in de Hermitage. Dit tijdelijke onderkomen voor het museum is tot stand gekomen omdat het eigen gebouw aan de Kalverstraat tot 2025 wordt verbouwd. De Amsterdam Museum-vleugel is vanaf morgen dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.