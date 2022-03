Oorlog dreunt ook door op verkiezingsmarkt Amstelveen: "Niet uitgebreid campagne voeren"

Eigenlijk was ze niet van plan om te gaan stemmen, bekent ze. "Omdat ik dacht: het is toch een verloren stem hier in Amstelveen." Of ze van gedachte is veranderd, is niet bekend. Aan Van Haga ligt het in ieder geval niet: die nam uitgebreid de tijd om met haar op de foto te gaan, met de viskraam als decor.

Aandacht door oorlog verlegd

Raadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen wijdt de magere opkomst aan de 'vele problemen op dit moment'. "De situatie in Oekraïne zorgt er toch voor dat op dit moment de interesse wordt verlegd van de gemeenteraadsverkiezingen naar het internationale vlak."

Lees verder onder tweet